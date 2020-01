Stiri pe aceeasi tema

- In județul Alba, satul Boz au fost constituite doua filtre, la intratea in localitate, in care se aplica soluții de dezinfecție asupra autovehiculelor care tranziteaza localitatea. In acest fel se incearca stoparea și eradicarea pestei porcine prezente in zona. Prezența virusului pestei porcine africane…

- IIn primele zile ale anului 2020 au fost descoperite in judetul Braila inca trei focare de boala. Doua sunt mai mici, in gospodarii rurale, insa lucrurile cele mai grave sunt intr-o ferma din Gulianca, unde trebuie ucisi preventiv 25.000 de porci. Este dezastru in judetul Braila din cauza pestei porcine…

- Ziarul Unirea AVERTISMENT pentru populație privind combaterea PESTEI PORCINE AFRICANE la nivelul județului ALBA: Materialul lemnos poate fi purtatorul virusului Avertisment pentru populație privind combaterea pestei porcine africane la nivelul județului Alba: Materialul lemnos poate fi purtatorul virusului…

- Reprezentanții Prefecturii Alba atenționeaza populația asupra pericolului reprezentat de faptul ca materialul lemnos poate fi purtatorul virusului PPA, existand astfel riscul contaminarii intregilor gospodarii cu pesta porcina africana. In cadrul ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor Alba,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus o serie de masuri de prevenire, supraveghere si control pentru evitarea raspandirii virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile in care apropierea sarbatorilor de iarna este caracterizata de o crestere…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Golesti, judetul Vrancea, in raza de protectie a virusului aflandu-se cel mai mare combinat de crestere a porcinelor din judet, cu un numar de aproape 34.000 de porcine, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare…

- Peste 400 de porci din gospodariile crescatorilor din judetul Satu Mare au fost ucisi, in acest an, din cauza pestei porcine africane, informeaza, vineri, un comunicat de presa al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Satu Mare. "De la inceputul anului in…

- De joi, 31 octombrie, se acționeaza intr-o exploatație comerciala din Olt, aproape 4.000 de porci urmand sa fie sacrificați. Evoluția pestei porcine africane continua in județ. Numarul focarelor a ajuns la 115. O ferma de mari dimensiuni din localitatea Ipotești, judetul Olt, a cazut prada…