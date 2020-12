Stiri pe aceeasi tema

- 18.191.396 de romani cu drept de vot sunt inscriși pe listele permanente ale Biroului Electoral Central, dintre care 626.555 in județul Timiș, respectiv 271.628 in Timișoara. Pana la ora 8.00, in Timișoara votasera 4.041 de persoane, respectiv 1,48% dintre cetațenii cu drept de vot, iar in Timiș 8.578…

- Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii care ii vor reprezenta in Parlament, pentru urmatorii 4 ani. In Timis sunt deschise 601 sectii, și sunt așteptaao șa vot 626.555 de oameni pe raza judetului, dintre care 271.628, in Timisoara. Sectiile s-au deschis la ora 7.00 și se vor inchide la ora 21:00.…

- Astazi, 6 decembrie, romanii ii vor alege pe senatorii și deputații care vor fi in Parlamentului Romaniei in urmatorii 4 ani. Procesul de votare a inceput la ora 7:00 și se va incheia la ora 21:00, cu mențiunea ca exista posibilitatea de prelungire a acestuia, daca la ora 21:00 mai sunt alegatori care…

- Referitor la informatiile care circula in spatiul public, cu privire la exercitarea dreptului de vot, prin intermediul urnei speciale, de catre cetatenii aflati in carantina / izolare la domiciliu, Avocatul Poporului atrage atentia ca, in conformitate cu Decizia nr. 40 din 29 noiembrie 2020 a Biroului…

- 14.20 – “Moldovenii” au venit buluc sa voteze la Padureni, primarul se apara și spune ca e vorba doar de un grup mic, care reprezinta spuma artiștilor de dincolo de Prut (VIDEO) UPDATE! La ora 14:00, prezența la urne in județul Vaslui este de 20,12%. Astfel, din cele 84.820 de persoane care au votat,…

- Cea mai slaba prezența la vot in municipiul Carei se inregistreaza la secția de la Ianculești și la Liceul Teoretic, 13,47% respectiv 13,11%. Cea mai ridicata prezența la vot este la secțiile de la Liceul Iuliu Maniu și de la Liceul Simion Barnuțiu, 18,92% respectiv 20,45%. In municipiul Carei exista…