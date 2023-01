Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european. Este insa puțin probabil…

- Prețurile angro ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai scazut nivel de cand Rusia a invadat Ucraina, ceea ce le-a dus la un nivel record anul trecut. O iarna blanda a permis țarilor sa utilizeze mai puțin gaz din stocurile care au fost acumulate in așteptarea reducerilor de aprovizionare…

Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri nemaivazute de inainte de invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC.

In 2021, o mare parte a aprovizionarii cu gaz natural lichefiat (GNL) a Europei a provenit din Statele Unite, Qatar și Rusia. Combinate, aceste trei țari au reprezentat aproape 70% din totalul importurilor de GNL din Europa, potrivit datelor CEDIGAZ.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au fluctuat miercuri dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite Bloomberg,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au fluctuat miercuri dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite Bloomberg.…

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

Europa are mai mult gaz natural decat are nevoie, scrie CNN. Atat de mult, incat prețurile spot au fost pentru scurt timp negative la inceputul acestei saptamani.