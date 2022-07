Preţul petrolului creşte la peste 100 de dolari barilul, Biden eşuează să dea asigurări pieţei Luni, catre ora 14.15 GMT (17.45, ora Romaniei), pretul barilului Brent de la Marea Nordului, cu livrare in septembrie, a crescut cu 4,71%, la 105,92 de dolari. Pretul barilului West Texas Intermediate (WTI) americain, cu livrare in august, a crescut cu 4,46% la 101,94 de dolari. Pretul petrolului a scazut in mod semnificativ in ultimele saptamani, din cauza unor temeri cu privire la incetinirea economiei mondiale, accentuat de nivelul inflatiei. Aceste temeri par, insa, exagerate, estimeaza un analist de la PVM Energy, Tamas Varga, care argumenteaza ca ”constrangerile aprovizionarii vor redeveni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

