Prețul aurului atinge un nivel RECORD: două cauze identificate de specialiști Preturile aurului au atins luni niveluri record, pe fondul pandemiei de coronavirus si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, care au crescut interesul investitorilor pentru metalul pretios, transmite CNBC. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 97: S-a deschis cel mai mare bordel politic, la Capitala Aurul spot a fost cotat in crestere cu peste 2%, la circa 1.941,11 dolari uncia, dupa ce in timpul tranzactiilor a atins 1.943,9275 dolari uncia. Aceste niveluri au eclipsat nivelul record precedent, atins in septembrie 2011, informeaza News.ro. Contractele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

