Stiri pe aceeasi tema

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Partidul lui BASESCU, infrangere crunta in instanța La randul…

- USR PLUS si-a anuntat echipa cu care va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii noului premier. Printre membrii delegatiei se numara si deputatul de Timis Catalin Drula. Delegatia USR PLUS care va participa la consultarile organizate de…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste miercuri, incepand cu ora 18,00, in sistem videoconferinta, urmand sa valideze propunerea de premier din partea liberalilor. Liberalii au discutat, miercuri, despre propunerile de premier, printre care se numara si actualul prim-ministru interimar, Nicolae…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. LIberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR. Liderul PNL Ludovic…

- Liberalii s-au reunit, marti, intr-o sedinta restransa, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse politice, tema reuniunii este organizarea negocierilor pentru formarea noului Guvern dupa alegerile parlamentare. Printre cei care participa la sedinta se numara presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Liberalii s-au reunit, marti, intr-o sedinta restransa, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse politice, tema reuniunii este organizarea negocierilor pentru formarea noului Guvern dupa alegerile parlamentare. Printre cei care participa la sedinta se numara presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Liberalii discuta și despre varianta nominalizarii lui Virgil Popescu, ministrul Economiei, pentru șefia Executivului, scriu jurnaliștii Digi24.ro NEWS ALERT: Președintele Iohannis a desemnat premierul interimar In cursul zilei de luni, dupa ce Ludovic Orban a fost chemat de Klaus Iohannis la o discuție…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat marti seara la o sedinta la Vila Lac pe mai multi ministri (Florin Citu, Nelu Tataru si premierul Ludovic Orban) si lideri ai conducerii PNL (Rares Bogdan, Raluca Turcan, Robert Sighiartau sau Alina Gorghiu) pentru a discuta despre campania electorala, alegerile…