- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni comunitatii internationale sa se uneasca pentru a "suprima amenintarea terorista" in Afganistan dupa revenirea la putere a talibanilor, scrie AFP.

- Lumea se confrunta tot mai des cu fenome extreme, puse de experți pe seama incalzirii globale. Incendiile de vegetație fac ravagii in state de pe tot globul, iar inundațiile afecteaza state care s-au confruntat rar pana acum cu acestea. Bogdan Antonescu, expert in fenomene meteo extreme, a declarat…

- Premierul Florin Citu le cere ministrilor "responsabilitate si performanta", subliniind ca nu accepta solicitari pentru alocare suplimentara, la rectificarea bugetara, a 40 de miliarde de lei, in conditiile in care executia bugetara arata ca au ramas necheltuiti 20

- Ucraina a cerut sambata sa se faca dreptate celor 298 de victime ale zborului MH17 al Malaysia Airlines, doborat exact cu sapte ani in urma de o racheta ruseasca Buk, adusa de pe teritoriul Rusiei, care a fost lansata dintr-o zona controlata de rebelii separatisti prorusi din Donbas (estul tarii), conform…

- Celebrul jurnalist Reuters Danish Siddiqui a fost ucis, astazi, in timpul unei confruntari dintre forțele de securitate afgane și luptatorii talibani, in apropierea unui punct de trecere a frontierei cu...

- Fostul premier Emil Boc, actual primar al municipiului Cluj-Napoca, il sustine pe Florin Citu in decizia acestuia de a-l remania pe ministrului Finantelor. Boc, inregimentat in tabara Citu inainte de Congresul PNL, afirma ca decizia premierului nu are legatura cu luptele pentru putere din partid.…

- Lumea este zguduita de o noua tragedie de proportii, petrecuta in Marea Mediterana. Cel putin 43 de migranti s-au inecat in naufragiul unui vas in largul Tunisiei, pe cand incercau sa traverseze Marea Mediterana, dinspre Libia catre Italia, iar 84 au fost salvati. Vasul pornise din Zuwara, de pe coasta…

- Conform primelor informații, autoturismul ar fi fost luat de ape. Salvatorii de la ISUJ Bacau au fost alertați cu privire la faptul ca un autoturism participant la o competiție off-road s-a rasturnat, undeva intre Brețcu și Poiana Sarata.Reprezentanții ISUJ Bacau au transmis ca „un autoturism participant…