- Franta va inchide scolile la nivel national pentru trei saptamani ca urmare a cresterii numarului de cazuri de infectie cu noul coronavirus, a anuntat, miercuri seara, presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Va fi o saptamana de invatamant la distanta, urmata de o vacanta de primavara de doua saptamani.…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a anuntat miercuri o extindere pe întreg teritoriul tarii a masurilor de combatere a coronavirusului si închiderea scolilor timp de trei saptamâni, în încercarea de a opri al treilea val al bolii,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat intr-o declarație de presa televizata ca școlile se vor inchide cel puțin trei saptamani in Franța, aceasta fiind o masura in contextul noilor restricții naționale pentru a combate cazurile in creștere ale COVID-19, a informat BBC.Totodata, restricțiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel luni la "rezistenta" inca "patru pana la sase saptamani" inainte de a putea relaxa anumite constrangeri legate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP. Intrebat despre acest lucru in cadrul unei discutii cu elevii intr-un centru de formare…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi ca ar accepta cu bucurie sa fie vaccinat cu vaccinul AstraZeneca atunci cand ii va veni randul la imunizare, pe baza regulilor campaniei din Franța, conform Yahoo News care citeaza Reuters.

- Sansele de evitare a unui al treilea lockdown in Franta sunt slabe, dar guvernul va face tot ce poate pentru a evita o asemenea masura, a afirmat luni purtatorul de cuvant al executivului francez Gabriel Attal, informeaza Reuters. Attal a declarat pentru postul de radio Franceinfo ca este incurajator…

- Noua tulpina COVID, depistata pentru prima data in Marea Britanie, este responsabila in prezent de 10% din cazurile de infectare din Franta, sustine purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris, Gabriel Attal, conform Agerpres, care citeaza Reuters.Franta a raportat miercuri aproape 27.000 de cazuri…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamani in incercarea de a limita extinderea pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. In decembrie, Olanda anunțase ca va intra intr-o perioada de carantina de cinci saptamani.