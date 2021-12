Presa germană dezvăluie planurile lui Putin: Vrea două treimi din teritoriul Ucrainei Cotidianul german BILD dezvaluie planurile presedintelui rus Vladimir Putin de a ocupa doua treimi din teritoriul actual al Ucrainei, intr-un razboi in trei faze. Rusia ar ajunge pana la granita cu Romania. Daca Putin va decide invazia, atacul ar urma sa aiba loc in ianuarie-februarie 2022. Aceste detalii ale posibilului plan rusesc au fost dezvaluite cotidianului german BILD de surse din NATO si din serviciile de informatii. Faza 1: Izolarea In prima etapa, Rusia intentioneaza sa cucereasca sudul Ucrainei, „pentru a asigura aprovizionarea Crimeei, precum si a taia accesul Ucrainei la mare si,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul german BILD dezvaluie planurile presedintelui rus Vladimir Putin de a ocupa doua treimi din teritoriul actual al Ucrainei, intr-un razboi in trei faze. Rusia ar ajunge pana la granita cu Romania. Daca Putin va decide invazia, atacul ar urma sa aiba loc in ianuarie-februarie 2022. Aceste detalii…

- Cotidianul german Bild anunța duminica, citand surse NATO și din serviciile secrete, ca Vladimir Putin are in plan ocuparea a doua treimi din Ucraina. Dezvaluirile Bild, preluate de G4Media, confirma ce spunea șeful spionajului militar din Ucraina luna trecuta: ca Rusia s-ar pregati sa atace la inceputul…

- Servicul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de antivacciniști, coordonata din interiorul Rusiei, care se folosea de mesajele impotriva vaccinului pentru Covid-19 cu scopul de destabiliza ordinea sociala și politica pentru a putea acapara puterea in mai multe regiuni ucrainene, potrivit…

- Ucraina si Romania doresc ca aliatii occidentali sa-si intensifice prezenta militara in Marea Neagra, acuzand Rusia ca militarizeaza regiunea, potrivit unor scrisori ale ambasadorilor celor doua tari, obtinute de Defense News. Avertismentele lor – ca agresiunea Rusiei si desfasurarea sistemelor de…

- Ucraina si Romania doresc ca aliatii occidentali sa si intensifice prezenta militara in Marea Neagra, acuzand Rusia ca militarizeaza regiunea, potrivit scrisorilor obtinute de DefenseNews.Avertismentele arata ca agresiunea Rusiei si desfasurarea sistemelor de rachete in Crimeea ii ameninta pe aliati."Rusia…

- Membrul Consiliului Federației, Alexei Pușkov, pe canalul sau Telegram a comentat amenințarile Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, care a condamnat inceperea recensamintului populației ruse pe teritoriul Crimeei. "Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei se preface ca Kievul se ocupa cu organizarea…

- Un deputat roman monitorizeaza acordul Republicii Moldova pentru asocierea cu Uniunea Europeana. Liderul Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, a avut o intalnire cu eurodeputatul roman Dragoș Tudorache. Europarlamentarul Tudorache este raportor pentru Acordul de Asociere cu UE al Republicii Moldova.…

- Romania nu recunoaste legitimitatea alegerilor organizate de Rusia in Crimeea - declara Ministerul de Externe de la București, care noteaza in acelasi timp "cu regret" ca rusii au deschis sectii de votare si in regiunea transnistreana a Republicii Moldova.