Premiile Oscar 2020. Ce filme intră în cursa pentru trofeu "Marriage Story", "Joker" și "Jojo Rabbit" ar fi urmatoarele filme cu șanse sa intre pe lista nominalizaților in principala categorie a Oscarurilor. (Citește și: Ceremonia de decernare a Oscarurilor nu va avea nici in acest an un prezentator principal) Nominalizari Oscar 2020. Cel mai bun film Nominalizari Oscar 2020. Cel mai bun film Ford v Ferrari The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women Marriage Story 1917 Once Upon a Time in Hollywood Parasite Nominalizari Oscar 2020. Cea mai buna actrița in rol secundar Nominalizari Oscar 2020. Cea mai buna actrița in rol secundar Kathy Bates, Richard Jewell Laura Dern, Marriage … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

