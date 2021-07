Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis vineri un mesaj de condoleante si a exprimat solidaritatea cu poporul si guvernul german, dupa inundatiile devastatoare din ultimele zile in Germania, unde si-au pierdut viata peste o suta de persoane, informeaza News.ro . „Sincere condoleante catre familiile celor care…

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, mesaje de condoleante familiilor victimelor inundatiilor din Belgia, Olanda, Luxemburg si Germania. Cițu și-a exprimat solidaritatea cu europenii afectați de fenomenele extreme. In Germania, peste 100 de oameni au murit in urma ploilor torențiale și a viiturilor.

- On Friday, Romania's Prime Minister Florin Citu sent messages of condolence to the families of flood victims in Belgium, the Netherlands, Luxembourg and Germany, voicing his solidarity with the people stricken by floods. "Deeply saddened by the loss of lives caused by floods in Belgium, the Netherlands…

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Germania a crescut din nou, depasind pragul de 100 de victime, dupa ce autoritatile au anuntat vineri 103 decese, potrivit AFP. ''Avem la ora actuala 60 de morti'' doar in regiunea Renania-Palatinat, una dintre cele mai afectate de inundatii, a anuntat lidera…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, prin care exprima “solidaritatea și compasiunea deplina ale Romaniei și ale romanilor cu Germania și increderea in puterea de refacere a comunitaților greu lovite”.

- Marți, 6 iulie, in Comisia pentru agricultura din cadrul Senatului Romaniei am reușit sa trecem un proiect de lege, inițiat alaturi de mai mulți colegi parlamentari PSD. Este vorba despre reducerea TVA pentru lemnul de foc pentru populație, de la 19% la doar 5%. O masura așteptata demult, dar pe care…

- O firma de transport persoane trebuie aleasa cu mare grija, in functie de mai multe criterii. Cele mai importante dintre acestea vizeaza experienta si facilitatile puse la dispozitia clientilor. Printre cele mai importante calitati ale unei astfel de societati sunt urmatoarele: Experienta Pe o piata…

- Cu cateva zile inainte de lansarea oficiala a flagship-ului Realme in Europa, denumit Realme GT 5G, compania din China a publicat pe site-ul sau pentru puțin timp prețul oficial pentru piața europeana al smartphone-ului. Astfel, se pare ca noul telefon va ajunge in Europa in mai multe configurații,…