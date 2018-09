Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a trebuit sa se apere cu virulenta, joi, in fata acuzatiilor de plagiat in teza sa, in timp ce scandalul diplomelor suspecte continua sa zdruncine clasa politica din Spania, informeaza AFP si EFE. "Informatiile aparute in unele mass-media care sustin existenta unui plagiat in redactarea tezei mele de doctorat sunt absolut FALSE", a notat Sanchez joi dimineata pe contul sau de Twitter. "Voi intreprinde actiuni in justitie pentru a-mi apara onoarea si demnitatea daca ceea ce a fost publicat nu va fi rectificat", a continuat premierul socialist intr-un mesaj…