Decorația Legiunea de Merit este o decorație militara a SUA. Decorația se acorda personalului militar, persoanelor cu o conduita meritorie in serviciul militar, cu realizari deosebite in cadrul acțiunilor, dovedind curaj deosebit (se acorda de regula ca ultima decorație inainte de pensionare de obicei generalilor și coloneilor, fiind rare cazurile cand decorația se acorda militarilor cu rang inferior), sau personalitaților politice ale unor țari straine, in acest caz gradul primit depinde foarte mult de funcția decoratului.Decorația Legiunea de Merit in grad de "Chief Commander" și de "Commander"…