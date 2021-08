Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European pentru Drepturile Romilor i-a trimis o scrisoare deschisa primarului Emil Boc, în care instituția îndeamna Primaria sa înceteze evacuarea familiilor de romi din Pata Rât. Aceasta ar fi…

- Premierul Florin Citu a transmis, de Ziua Justitiei, ca tara noastra a facut multe progrese, iar reforma in justitie este deja demarata de fortele proeuropene, insa nu va fi un proces usor deoarece „sunt inca multi care isi doresc ca justitia sa ramana ineficienta si controlabila”. „Cine crede ca poate…

- Florin Cițu i-a raspuns lui Ludovic Orban printr-o fotografie, dupa ce președintele in funcție al PNL a spus ca nu se poate vorbi despre suflu nou in partid cat timp candidatul are in spate persoane precum Raluca Turcan, Emil Boc sau Alina Gorghiu.

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu, ca are o intalnire acolo cu reprezentantii cultelor religioase carora le cere sustinere pentru accelerarea campaniei de vaccinare. In ce priveste ritmul campaniei, premierul spune ca nu este ingrijorat.

- Despre reorganizarea administrativ-teritoriala se vorbeste de ani si ani de zile. Actuala forma, cu judete si comune, datand din vremea lui Cuza-Voda a suscitat o serie de controverse de-a lungul timpului. Pe tot parcursul perioadei interbelice s-a tot pus problema reorganizarii, in ideea eficientizarii…

- Premierul Florin Citu si-a anuntat candidatura la presedintia PNL. El a ales sa faca acest lucru cu putin timp inainte de a inceperea sedintei Consiliului National al PNL, unde se va stabili calendarul alegerilor interne. Premierul Florin Cițu a anunțat candidatura la șefia PNL fiind inconjurat de mai…

- Premierul Florin Citu a transmis un mesaj video, marti pe Facebook, pentru a incuraja vaccinarea cat mai multor persoane, conform News.ro. „5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie. Romania, stiu ca putem!”, a transmis Florin Citu, marti intr-un mesaj video postat pe Facebook. Citește…

- Premierul Florin Citu a transmis un mesaj video de incurajare pentru romani. In imaginile publicate de premier este prezentat sugestiv modul in care ar putea arata Romania daca „ne vaccinam in continuare”.