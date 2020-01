Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa miercuri la Moscova pentru a-l informa pe presedintele rus Vladimir Putin asupra detaliilor planului de pace american pentru Orientul Mijlociu, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP. Presedintele american Donald Trump,…

- Noul ambasador american in Rusia, John Sullivan, urmeaza sa ajunga joi la Moscova, in contextul in care fostul ambasador, Jon Huntsman, și-a prezentat demisia in luna august și a parasit țara in octombrie, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit astazi la Moscova. Acestia au discutat despre actuala criza din Orientul Mijlociu. Convorbirile dintre Merkel si Putin, care au loc la Kremlin, au fost cu privire la situatia din Iran, dar si pe conflictele din Libia si…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin s-au intalnit sambata, la Moscova, pentru a discuta despre actuala criza din Orientul Mijlociu, transmite DPA. Convorbirile dintre Merkel si Putin, ce au loc la Kremlin, se concentreaza pe situatia din Iran, dar si pe conflictele…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit omologului sau american, Donald Trump pentru informațiile furnizate care au impiedicat un atac terorist pe teritorul Rusiei, informeaza BBC. Potrivit unui anunț de la Kremlin, cei doi au avut duminica o convorbire telefonica.Putin nu a dat detalii legate…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis ca Moscova va "perfecționa" misterioasa arma implicata în aceasta vara într-o explozie care a antrenat șapte decese și un vârf de radioactivitate în regiunea Arhanghelesk din nordul Rusiei, scrie AFP.Accidentul potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters. Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa participe la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa…