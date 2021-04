Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca va avea miercuri, 7 martie, o intrevedere online cu reprezentanti ai marilor lanturi de magazine si ai comerciantilor mici si mijlocii privind masuri pentru reducerea aglomeratiei, in contextul pandemiei de COVID-19.„Vom avea de la ei propuneri, le-am cerut…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica , vine cu o serie de recomandari pentru romani in contextul noilor restricții impuse. “Inchiderea magazinelor mai devreme și limitarea deplasarilor in afara locuinței, ambele masuri au ca scop limitarea contactelor in grupuri mari, alomerari și contactele frecvente intre…

