- Oameni ai legii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Biroul de Investigații Criminale, in urma unui complex de activitați investigativ-operative efectuate, au identificat un barbat, in varsta de 43 ani, din Brașov, care, pe parcursul mai multor luni ale anilor 2019-2020, ar fi sustras 4 telefoane…

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut de politisti dupa ce l-a amenintat pe angajatul unei sali de jocuri electronice cu un cutit, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Potrivit acestora, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti…

- Un barbat de 41 de ani este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un pachet de tigari dintr-un autoturism parcat pe o strada din Targu Jiu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. "Patrula de ordine si siguranta publica…

- Orele 3 și 26 de minute. Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 119 de kilometri, in Vrancea, la ora 3:26 și s-a simțit și in București, Chișinau, Ploiești, Braila,…

- Un barbat de 36 de ani a fost retinut dupa ce, aflat la volanul unui autoturism si neavand permis de conducere, nu a oprit la semnalele acustice si luminoase ale politistilor, acestia executand trei focuri de arma in plan vertical pentru prinderea lui, se arata intr-un comunicat de presa postat,…

- O femeie cunoscuta cu afectiunu psihice si-a atact sotul, marti, la primele ore ale dimineteii. Agresoarea a fost prinsa de catre politisti si urmeaza sa fie audiata. Barbatul ranit a fost transportat in stare critica la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti.

- F.T. Oricat ar parea de ilogic, in contextul in care soferul unui autoturism s-a rasturnat, a iesit in decor si s-a izbit de un gard, va asiguram ca nu este. In schimb, recunoastem ca este gresit cand scriem “soferul”, atata vreme cat barbatul care se afla la volan nu avea permis de conducere. In plus,…