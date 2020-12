Stiri pe aceeasi tema

- Sute de ploiesteni au participat, marti seara, la ceremonia de aprindere a luminitelor de sarbatori, butonul de deschidere a iluminatului festiv fiind apasat de sefa Sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), Steluta Nacu. In cadrul evenimentului, primarul Andrei Volosevici…

- Municipalitatea din Deva va renunta in acest an la iluminatul festiv de sarbatori si banii economisiti vor fi alocati pentru achizitia mai multor echipamente necesare Sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva, a anuntat miercuri primarul localitatii, Florin Oancea,…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Consiliul Judetean (CJ) Prahova a alocat, vineri, aproximativ patru milioane de lei Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, o parte din suma fiind destinata achizitiei de ventilatoare pentru bolnavii critici COVID-19 in conditiile in care, potrivit presedintelui CJ, Iulian Dumitrescu, cadrele…

- In perioada de pandemie sistemul sanitar a fost dat peste cap de multimplele probleme aparute in acesta perioada. Astfel, sispemul sanitar a fost prins „descoperit” din multe puncte de vede și s-au vazut vulanabilitațile din ministerul Sanatații. Astfel ca in celebrul film „Domnul Lazarioiu”, un pacient,…

- Unitatea Mobila de Terapie Intensiva, achizitionata prin campania ‘1 centimetru de fapte’ initiata de omul de afaceri Stefan Mandachi, a fost data in folosinta marti, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a precizat ca aceasta unitate mobila este racordata la…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Prahova, Ioana Loghin, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti au fost amenajate izolatoare in aproape toate sectiile, iar Serviciul de Ambulanta a inceput sa faca recoltari de probe pentru…

- Specialistii de la spitalul din Ploiesti au propus ca tatal Madalinei Manole sa fie transferat la o unitate medicala din Focsani pentru ca nu erau paturi libere la Terapie Intensiva, unde Ion Manole ar fi avut nevoie sa fie tratat. Familia s-a opus transferului si s-a decis sa se astepte eliberarea…