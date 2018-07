Stiri pe aceeasi tema

- Prelatul Iuliu Hossu a citit cu patos Declaratia Unirii, la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, pe 1 decembrie 1918, cand era tanar episcop in Eparhia de Cluj-Gherla. De fapt, a incrucisat doua drumuri, al religiei si al politicii, ca sa vada Transilvania legata de Vechiul Regat. Intr-un interviu…

- Echipe de la 12 dintre cele mai importante universitati din Romania se vor confrunta la Facultatea de Mecanica a Universitatii din Craiova in cadrul Concursului Național Studențesc de Mecanica „Andrei G. Ioachimescu” in perioada 17-19 mai 2018, organizat in acest ...

- Catalin Buciuman, sportiv legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a fost medaliat cu aur la proba de impins din culcat a Campionatului European de Powerlifting, ce s-a desfașurat in perioada 5-12 mai in Cehia. Sportivul Catalin Buciuman (cat. 74 kg) a ridicat 195 de kilograme la proba impins…

- Joi, 3 mai 2018, la Alba Iulia, la sediul Bibliotecii Județene, a avut loc o conferința de presa prilejuita de debutul unei noi ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”. Au fost prezenți Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș, Nadia Mitrea, directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș,…

- Vineri, 27 aprilie, cu incepere de la ora 9.00, in Aula Magna a Universitații ”1 Decembrie 1918” a avut loc deschiderea oficiala a Reuniunii aniversare a reprezentanților misiunilor diplomatice acreditate in țara noastra – „Romania 100 – Diplomație, educație și misiune” . Evenimentul dedicat Centenarului…

- Decizia de a include aceasta noua specializare in oferta educaționala nu a fost una intamplatoare, Prof.univ.dr. Daniel Breaz, rectorul Universitatii declarand ca „nu inființam in universitate noi specializari doar de dragul de a le infiinta, ci tindem catre specializari care sa contribuie la dezvoltarea…

- Elevii hunedoreni sunt curtați de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. La sfarșitul saptamanii trecute, reprezentanți ai universitații din Alba Iulia au fost la Deva unde s-au intalnit cu elevii hunedoreni și le-au prezentat oferta educaționala. “Responsabilitați și daruire in pregatirea…

- Facultatea de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza cea de-a doua ediție a concursului național de informatica in4it-UAB, adresat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, indiferent de profilul liceului sau specializarea urmata. Proba de…