- La data de 21 martie 2021, barbatul de 66 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului, a fost reținut de polițiștii rutieri din Alba Iulia și prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Fața de acesta, procurorul de caz a dispus masura preventiva a controlului…

- O tanara din Josenii Bargaului a fost oprita in trafic, in Bistrița. Polițiștii au descoperit ca aceasta consumase droguri inainte de a se urca la volan. Nu era singura in mașina… In miezul nopții, polițiștii bistrițeni au oprit o mașina care circula pe o strada din municipiu. In autoturism se aflau…

- Politistii locali ii avertizeaza pe soferii din Iasi ca vor fi sanctionati daca se deplaseaza pe benzile unice din oras. Politia Locala a distribuit pe pagina de Facebook mai multe imagini cu soferii care nu respecta benzile unice destinate transportului public. „Urmare a mai multor sesizari zilnice…

- Tanar, DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Șofer de 20 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive, la volanul unui autoturism Tanar, DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Șofer de 20 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive, la volanul unui autoturism La data de 3 martie 2022,…

- La data de 2 martie 2022, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. Cu ocazia acestei acțiuni, politistii au depistat 46 de conducatori auto care au depasit…

- Trei arme letale, despre care exista suspiciuni ca ar fi fost introduse ilegal in țara, au fost descoperite și ridicate de polițiștii din Bistrița-Nasaud, in urma unei percheziții desfașurata joi, la locuința unei femei din Zagra. Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- Un barbat din Bistrița este cercetat sub control judiciar, dupa ce, la finele saptamanii trecute, deși consumase alcool și droguri, a urcat la volanul unui autoturism și a condus pe strazile din municipiu. In plus, bistrițeanul nu avea nici permis de conducere. In seara de 4 februarie, polițiștii Biroului…

- Astazi, 14 ianuarie 2022, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat o acțiune, in municipiul Botoșani, pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au ca principala cauza neacordarea prioritații de trecere pietonilor care au acest drept.