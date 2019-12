Stiri pe aceeasi tema

- Unbebeluș de patru luni și jumatate a murit, dupa un control laspitalul din Focșani. Familia copilului susține ca ar fi primit undiagnostic greșit. Medicii au spus ca avea roșu in gat, dar dupace a murit s-a descoperit ca avea pneumonie.Tragedia a fost facuta cunoscuta publicului dupa o postare peFacebook…

- Ștefan Banica jr a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru clasicele concerte de Craciun pe care le susține an de an, in luna decembrie, la Sala Palatului. Artistul celebreaza anul acesta majoratul tradiționalelor spectacole, așa cum nu a putut face la propriul sau majorat. La implinirea a 18…

- La o saptamana de la cutremurul puternic care a zguduit Albania, țara incepe incet, incet sa-și revina. Timpul, care parca a stat in loc in ultimele zile, a inceput sa curga din nou, iar oamenii incearca sa-și reia viețile de-acolo de unde le lasasera inainte de tragedie. Peste 50 de persoane au murit…

- Doliu TERIBIL in muzica populara: Artistul iubit de milioane de romani A MURIT! Din pacate a facut INFARCT… O noua tragedie in muzica populara. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta,…

- Inca o tragedie va avea loc in „Sacrificiul” . Un accident de mașina va schimba tot, dupa ce Ioana a primit vestea ca Andrei este grav bolnav. Se pare ca o profeție a Bradnușei este pe cale sa se adevereasca.

- "PSD nu putea sa ramana la minciuna de aseara. Mai aveau putin si spuneau ca au castigat alegerile. Nu puteau sa mearga in continuare pe aceasta gogomanie cu recastigarea voturilor. Eu cred ca Dancila e dispusa sa plece si singura. A fost intr-o capcana. A trebuit sa faca fata fara Dragnea. A fost…

- BARAJ EURO 2020. "Dumnezeu e bulgar! S-a incheiat tragerea: Bulgaria are o șansa uriașa de a merge la Euro 2020. Șansele echipei naționale au crescut semnificativ dupa tragerea de la Nyon. Bulgaria va infrunta Ungaria pe 26 martie, pe stadionul Vasil Levski. Daca Bulgaria va invinge Ungaria,…

- •Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul este praznuit la data de 20 noiembrie in Calendarul ortodox. Zi de post! Sfantul Grigorie s-a nascut in una din cetatile Decapoliei, Irinopolis. Tatal lui, Serghie, era un pagan robit de patimile trupului. Mama sa, Maria, era credincioasa si iubitoare de Dumnezeu.…