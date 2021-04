Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, 23% dintre hotelieri au primit deja primele rezervari pentru perioada Pastelui, iar 19% confirma ca unitatea este complet ocupata pentru perioada sarbatorilor pascale. Totodata, 37% au inregistrat si primele rezervari pentru sezonul estival, arata compania. ”Conform studiului Travelminit.ro,…

- Țarile europene au pareri diferite fața de ce înseamna suveranitatea naționala și puterea Europei într-un epoca dominata de terorism, crize sanitare și ascensiunea la putere a dreptei. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Ipsos în colaborare cu Fundația Jean…

- Cei patru membri ai trupei ”Art of Robots” au intre 20 si 26 de ani si vin din Republica Kargaza. Baietii s-au intalnit pentru prima data cand s-au strans la aeroport, pentru a veni in Romania, la preselectiile filmate pentru ”Romanii au talent”.

- „A cazut Smiley! Ajutor, va rog!”, a spus Andra dupa ce artistul s-a manifestat la vederea Marinei, venita tocmai din Rusia pentru a-și arata talentul pe scena romaneasca. Smiley, ”doborat” de prezența unei rușoasei. A cazut de pe scaun cand a pașit pe scena Romanii au talent Marina Grigoreva, artist…

- Olena, din Ucraina, ii va da pe spate pe jurații show-ului ”Romanii au talent”, in ediția 8, de luni, 1 Martie. Concurenta este aproape de premiul de originalitate, numarul sau uluindu-i pe jurați și prezentatori. Romanii au talent, ediția 8. Florin Calinescu a ramas mut de uimire. „Nici nu respira!”…

- In luna martie, ți-am pregatit o selecție savuroasa de subiecte de care sa te bucuri in timpul unei ore de relaxare in parc, sub arborii inmuguriți. Pe coperta o avem pe Andra, al carei zambet familiar ne ajuta sa intampinam primavara cu optimism. Cu o sinceritate dezarmanta, Andra ne vorbește despre…

- Filip Cioc, in varsta de 10 ani, locuiește in Galați și a primit primul Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 11. Baiețelul cu dificultați vizuale a cantat impecabil in fața juraților și a publicului de acasa, iar Florin Calinescu a fost cel care a apasat fara rețineri Golden Buzz-ul. In ciuda…