Portret de familie de 1 Martie! Gemenele lui Cristi Borcea au împlinit 1 anişor Nici cu ocazia zilei de nastere a fiicelor Valentina nu a facut o exceptie si a imortalizat un moment de afectiune care a topit inimile si celor mai mari critici. Ea a distribuit o imagine in care Cristian isi tine in brate cele doua fiice, sorbindu-le din priviri, potrivit Click.ro. Alaturi de fotografie, Valetina a scris un scurt mesaj: "Martisoarele noastre implinesc astazi un anisor"!. Gemenele sunt foarte dragalase, desi nu sunt identice,una dintre ele mostenind mai mult trasaturile mamei, in timp ce o alta pare sa aminteasca de fostul actionar dinamovist. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

