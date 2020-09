Stiri pe aceeasi tema

- Romania, lider in UE la lucrari de construcții in iulie, pentru a treia luna consecutiv. Creștere de peste 12% Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 12,2%, in iulie 2020, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor…

- Comisia Europeana a atentionat marti guvernul din Ungaria, care a inchis din nou frontierele tarii din cauza pandemiei, in legatura cu orice discriminare bazata pe nationalitate. De asemenea, a facut apel la importanta „integritatii Spatiului Schengen“, potrivit Agerpres. Ungaria prevede exceptii de…

- Tinerii din tari precum Italia, Polonia, Portugalia, Ungaria, Turcia ii vor invata pe gorjeni ce inseamna sa fie cetateni europeni. In acest sens, 30 de tineri vor veni la Targu Jiu la inceputul acestei luni pentru a descoperi pozitia a patru generat...

- Dacian Cioloș, președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, le-a adresat miercuri scrisori deschise președintelui Comisiei Europene și ministrului german pentru Europa prin care cere investigarea presiunilor guvernului maghiar asupra presei independente. El face referire explicita…

- Autoritatea Electorala Permanenta organizeaza, marti, în parteneriat cu Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), conferinta online cu tema "Utilizarea de noi tehnologii în procesele electorale", scrie Agerpres. Videoconferinta…

- Daca la întâlnirile cu ceilalți lideri europeni premierii țarilor Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia au purtat masca pe fața și au ales salutul cu cotul, acest lucru nu s-a mai întâmplat în cadrul unei reuniuni a Grupului de la Vișegrad care a avut loc vineri în…

- Pe cerul democrației in Europa se aduna tot mai mulți nori negri. In anii nouazeci, se vorbea cu speranța de „valurile democratizarii”, caci dupa Germania și Italia, in 1945, a urmat sudul, cu Spania și Portugalia, apoi centrul, cu Polonia, Ungaria, Cehia, șirul continuand cu sud-estul și rasaritul…

- UE va conditiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si combaterea coruptiei, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, mentionand ca tarile vizate in primul rand sunt Ungaria, Polonia si Romania, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.