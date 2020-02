Polițiștii din Alba își îmbunătățesc metodele de investigare a fraudelor cu fonduri europene. Proiect cu Ungaria şi Bulgaria Polițiștii din Alba participa alaturi de colegi din țara și de peste hotare la un proiect menit sa le imbunatațeasca metodele de investigare a fraudelor generate in domeniul achizițiilor intracomunitare. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au participat, miercuri, la Craiova, in calitate de parteneri, la conferința de deschidere a Proiectului RAISA, finantat prin Programul […] Citește Polițiștii din Alba iși imbunatațesc metodele de investigare a fraudelor cu fonduri europene. Proiect cu Ungaria si Bulgaria in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- In aceasta dimineata a avut loc deschiderea oficiala a Proiectului RAISA, finantat prin Programul HERCULE III de catre Oficiul de Lupta Antifrauda. Scopul proiectului este imbunatatirea metodelor si tehnicilor de investigare, precum si a cunostintelor lucratorilor implicati in lupta impotriva fraudei…

