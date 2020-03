Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de primavara, politistii timișeni au “amendat” doamnele și domnișoarele aflate in trafic cu flori! Ca in fiecare an, politistii rutieri au participat, la o acțiune in trafic cu ocazia zilei de 8 Martie – Ziua Internaționala a Femeii, unde au fost vizate doamnele si domnisoarele aflate la…

- Doua grupuri de migranți au fost depistate de polițiștii locali in Timișoara. Tineri din Siria, Maroc și Afganistan au fost depistați in zona centrala a Timișoarei. Polițiștii au observat ieri, pe strada A. Pacha, trei tineri care, la vederea patrulei, au devenit agitați. Au fost legitimați de polițiștii…

- Un barbat este acuzat ca a atins indecent o tanara, minora, in timpul calatoriei cu tramvaiul, la Timișoara. Imediat dupa ce au primit sesizarea, polițiștii locali au interceptat tramvaiul, au „capturat” suspectul și l-au predat polițiștilor de la Secția 3. Polițiștii locali au fost sesizați , vineri,…

- Un tanar din Gorj s-a decis sa-și arate talentul de „fotbaliator” la Timișoara. A „luat in șuturi” jardinierele de flori de pe Podul Michelangelo. A luat și amenda! Polițiștii locali au depistat sambata noaptea, in jurul orei 03.50, un tanar de 26 de ani, cu domiciliul in Targu Jiu – Gorj, care a deteriorat…

- Poate unii șoferi nu știu, dar polițiștii locali le transmit, „suav”, ca pista de biciclete nu este loc de parcare. Și cum cu vorba buna „merge” și o amenda, polițiștii locali le-au lasat șoferilor care confunda bunul simț cu nepasarea și pista de biciclete cu propriul garaj, cate un „bilețel”, care…

- Camerele de luat vederi plasate prin oraș sunt aliate ale polițiștilor locali in prinderea celor care arunca gunoiul und enu trebuie. Sancțiunile nu sunt mici, iar „ilegaliștii” devin actori in filme generatoare de amenzi.In aceste zile, un cetațean care a abandonat deșeuri de mari dimensiuni pe strada…

- Peste 2.600 de copii s-au nascut, in anul care a trecut, la Maternitatea Bega din Timișoara. Maternitatea a fost locul unde, in noaptea dintre anii 2019 și 2020 au venit pe lume cinci copii. Maternitatea Bega din Timișoara a fost locul unde, in noaptea dintre ani, au venit pe lume cinci copii – patru…