Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala au aplicat mai multe amenzi și au deschis un dosar penal, dupa ce in noaptea de luni spre marți intr-un local din sectorul 2 a fost organizata o petrecere la care au participat 19 persoane.

- Polițiștii din Capitala au aplicat mai multe amenzi și au deschis un dosar penal, dupa ce in noaptea de luni spre marți intr-un local din sectorul 2 a fost organizata o petrecere la care au participat 19 persoane. Potrivit Poliției Capitalei, verificarile au fost facute in noaptea de luni…

- Petrecere cu zeci de persoane la un restaurant din București, unde invitații au sfidat masurile de prevenție. Distracția s-a terminat cu puțin timp inainte de miezul nopții, cand au intervenit polițiștii. Aceștia au dat amenzi in valoare de 52.000 de lei se arata intr-un comunicat al Poliției Capitalei.In…

- Instanta a dispus, joi, arestarea preventiva a barbatului de 30 de ani, identificat ca principal suspect in cazul infractiunii de talharie calificata, savarsita marti intr-o agentie bancara din Sectorul 2. "Barbatul a fost depistat, miercuri, in jurul orei 11,30, si a fost dus la audieri…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac 11 perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar…

- Politistii de la București au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui eveniment cu 60 de persoane desfasurat la subsolul unui imobil in zona soselei Colentina, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei. Sambata, in jurul orei 23,00, Sectia 7 Politie a fost sesizata…

- Polițiști și procurori pun in aplicare, in dimineața zilei de joi, 16 mandate de percheziție domiciliara și 15 mandate de aducere, in municipiul București și in județele Ilfov și Teleorman, anunța Poliția Capitalei..DOLIU in lumea teatrului: unul dintre actorii indragiți de spectatori a incetat…

- Poliția Capitalei a aplicat amenzi in valoare totala de aproximativ 100.000 de lei și au confiscat suma de peste 6.200 de lei in urma unor controale derulate la mai multe cluburi, terase, baruri, restaurante și sali de jocuri. Sambata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…