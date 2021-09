Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara se vede cu sansa a doua intr-un duel cu colega Unirea Slobozia. Ialomitenii au inceput bine campionat si nu acelasi lucru se poate spune despre alb-violeti. Mai mult, este deja a patra deplasare stagionala a banatenilor pana in coltul de sud-est al tarii in circa o luna si jumatate.…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- SCM Politehnica Timișoara joaca vineri, 3 septembrie, de la ora 18,00, cu Universitatea Cluj, in deplasare, in etapa secunda a Ligii Zimbrilor. Alb-violeții intalnesc o formație care a revenit in acest an in elita handbalului masculin romanesc. „Un meci in deplasare, un meci foarte greu. Iși fac speranțe…

- Politehnica a avut cateva emotii intr-un meci cu o echipa care avea zero puncte si zero goluri marcate – Unirea Constanta, adica fosta Farul sau echipa care joaca pe locul „marinarilor”. Pana la urma alb-violetii au marcat pe final si s-au descatusat dupa prima reusita. A fost 2-0 pentru banateni prin…

- ​CSA Steaua București a obținut o victorie spectaculoasa pe noul stadion din Ghencea, scor 5-2, împotriva echipei Dacia Unirea Braila. Meciul a contat pentru etapa a treia din Liga 2.Pentru Steaua au marcat Chipirliu ('4, '44), Buhaescu ('57), Bajenaru ('67) și Huiban ('90),…

- ​Universitatea Cluj s-a impus, scor 1-0, contra lui FC Buzau, într-un meci contând pentru etapa a doua a Ligii 2. Ardelenii au trecut pe prima poziție a clasamentului în urma succesului obținut. Unicul gol al partidei a fost marcat de Voinea, în minutul 9. Meciul s-a…

- Alb-violetii au avut un start de campionat ratat prin acel 0-3 la Cluj, cu „U”, dar poate sa schimbe din impresia lasata in urmatorul joc, desi se anunta o noua deplasare dificila pentru Politehnica. Elevii lui Dorin Toma vor juca, abia marti, in fief-ul Dunarii Calarasi, fosta concurenta in play-off…

- Alerta a fost data de un localnic din localitatea Robeasca din județul Buzau. Omul a auzit animalul țipand de pe findul unui puț care nu era acoperit. A sunat la 112, iar pompierii sosiți primii la fața locului au constat ca era vorba despre un bursuc extrem de speriat. Doua ore s-au chinuit salvatorii…