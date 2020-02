Plouă şi în Antalya… Daca pe parcursul primului stagiu din Turcia au profitat de o temperatura nesperat de buna pentru acea perioada a anului, de mijloc de ianuarie, una caracterizata in general prin ploi puternice, petroliștii au intampinat probleme cu vremea din Antalya abia acum, cand, poate, se așteptau cel mai puțin! La Side a inceput sa ploua serios, iar vantul, care bate in rafale puternice, inrautațește și mai mult lucrurile. In aceste condiții, și programul de antrenamente gandit de catre Costel Enache și stafful stau, a suferit unele modificari, pentru ca terenurile de la „Kamelia Collection” n-au putut… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

