Planul lui Erdogan pentru o Turcie mai mare. Ce este Proiectul Turan

Stiri pe aceeasi tema

- Un membru PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, condamnat in Turcia, a fost expulzat de Suedia si a sosit la Istanbul, au anuntat sambata mass-media turce, scrie AFP, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Erdogan este unul dintre artizanii acordului semnat in iulie, la Istanbul, intre Rusia si Ucraina, sub egida ONU, ce a permis exportul a aproape 11 milioane de tone de cereale, dar care expira vineri.

- O femeie din Siria este acuzata de atentatul din Istanbul, dezvaluie presa din Turcia, pe baza informațiilor primite de la autoritați. Femeia care ar fi lasat bomba pe o strada aglomerata din Istanbul se numește Ahlam Albashir. Conform primelor investigații, ea a stat aproape o ora pe o banca din centrul…

- Sase oameni au murit si alti 53 au fost raniti in urma unui presupus atac sinucigaș cu bomba in Istanbul. Deocamdata nu este clar ce a provocat aceasta explozie. Erdogan a precizat intr-o interventie televizata ca cel putin 6 persoane au fost ucise si 53 ranite in urma acestui „atentat ticalos”. Zona…

- Explozie puternica la Istanbul. Numarul total al persoanelor ranite inca nu este cunoscut. Pe de alta parte, șase dintre cei aflați in zona și-au pierdut viața. Explozia a avut loc intr-o zona pietonala din Istanbul. Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca este vorba de un atac cu bomba. Mai…

- O reluare a acordului privind exportul cerealelor din porturile ucrainene ar putea fi luata in considerare numai dupa ”o ancheta detaliata a circumstantelor acestui incident si, de asemenea, dupa primirea de garantii reale din partea Kievului privind respectarea stricta a acordurilor de la Istanbul,…

- Biletele de pe piața neagra pentru zborurile de la Moscova la Belgrad au ajuns sa coste aproape 9.000 de euro, susține președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, potrivit Euronews, AFP și Reuters.Vucic a facut aceasta declarație dupa ce mobilizarea rezerviștilor din Rusia, pentru a lupta in razboiul din…

- Anuntul lui Vladimir Putin de mobilizare cu scopul intaririi trupelor ruse in Ucraina i-a facut pe rusi sa se napusteasca asupra site-urilor companiilor aeriene, pentru a pleca din Rusia cat mai repede, relateaza AFP. Aceasta mobilizare partiala vizeaza intr-o prima etapa 300.000 de rezervisti, insa,…