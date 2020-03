Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cinci copii care nu dispune de dotarile sanitare in gospodarie nu se spala pe maini dupa ce folosește toaleta, conform Raportului de cercetare „Bunastarea copilului din mediul rural”, realizat de Fundația World Vision Romania, conform organizației nonguvernamentale.

- Referitor la afirmatiile ministrului Educatiei si Cercetarii, doamna Monica Anisie, aparute in spatiul public pe data de 18 Februarie 2020, potrivit carora ''acordul autorului pentru publicarea tezei de doctorat e o solicitare a ANSPDCP", facem urmatoarele precizari: La solicitarea Ministerului Educatiei…

- Ministerul Educației și Cercetarii a transmis o nota catre Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu masurile obligatorii pe care unitațile de invațamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor in colectivitațile de preșcolari și elevi. Conform notei…

- In cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, printre altele, s-au pus in discutie urmatoarele: – Proiectul de ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii cla sei a VlII-a si a simularii…

- Referitor la propunerea Ministerului Educației și Cercetarii (MEC) privind structura anului școlar 2020-2021, Federația Coaliția pentru Educație considera ca este bine sa construim pe ceea ce am caștigat, astfel incat anul școlar sa inceapa mai devreme și sa aiba un ritm mai potrivit vieții actuale,…

- David, Georgiana si Costinela, cei trei copii care traiesc in conditii grele pe strada Brezei din cartierul craiovean Brestei, au fost vizitati in aceste zile de agenti ai Politiei Locale care au vrut sa le aduca o bucurie de Craciun. David are sase ani, Georgiana – noua ani, iar Costinela – 11 ani.…

- Noua ministere vor primi in 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, in timp ce pentru sapte acestea vor fi reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe are prevazute pentru anul…

- Plan de acțiuni cu masuri pe termen scurt – concluzii ale intalnirii intre ministrul Educației și Cercetarii, Monica Cristina Anisie, și specialiști in educație In contextul publicarii recente a rezultatelor la testarea PISA 2018, Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Cristina Anisie, a avut luni,…