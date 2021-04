Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali PNL-USR mențin blocajul investițiilor aflate in derulare la nivelul Focșaniului. Ieri, in ședința Consiliului Local, nu au fost aprobate proiectele in forma inițiata de primarul Cristi Misaila prin care se asigura finanțarea investițiilor din municipiu. Un amendament depus de grupul…

- Guvernul PNL-USR-UDMR taie jumatate din valoarea Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) pe care fermierii le vor primi in acest an. Un proiect de hotarare inițiat de Ministerul Agriculturii prevedere reducerea cu 50% a sumelor alocate pentru ANT, comparativ cu anul anterior. La culturile vegetale,…

- Primarul Focșaniului, Cristi Misaila, vrea sa aloce 28,7 milioane lei pentru continuarea lucrarilor de investiții demarate in anii anteriori. Programul de investiții și sumele ce vor fi alocate se vor discuta in ședința ordinara a Consiliului Local Focșani programata pentru 28 ianuarie. Pe lista de…

- Cetațenii de onoare ai municipiului Focșani vor fi scutiți de la plata impozitului pe locuințe in limita sumei de 2000 lei. Modificarea este prevazuta in proiectul de hotarare privind Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetațean de onoare al municipiului Focșani, care a fost pus in dezbatere publica…

- Consilierii locali focșaneni au aprobat, joi, transformarea Dispensarului Sud in „Centru de vaccinare” pe perioada desfașurarii activitații de vaccinare a populației impotriva Covid 19. Proiectul de hotarare, inițiat de primarul Cristi Misaila, prevedea aprobarea schimbarii temporare a destinației imobilului.…