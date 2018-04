Stiri pe aceeasi tema

- Peste 28.000 de posturi sunt disponibile la Bursa Generala a Locurilor de Munca, care va avea loc vineri, in București și in peste 90 de localitați din țara. Dintre locurile de munca oferite de angajatori, 118 sunt destinate persoanelor marginalizate social. Bursa Generala a Locurilor de Munca din…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania reste de 11.569, din care 45 de decese. La ultima raportare, CNSCBT anuntase 41 de decese si un caz in investigare. Potrivit datelor…

Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800.

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate miercuri in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti in dosarul ce vizeaza vanzarea de electrozi fabricați in China…

