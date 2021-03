Stiri pe aceeasi tema

- „Anul acesta am facut ceva ce nu s-a mai facut de foarte mult timp: am inghețat in sectorul public toate salariile. Daca am fi vazut ca s-a dublat performanța, mergeam mai departe. Venim cu o lege a salarizarii noua și acolo se va lucra la modul in care se vor distribui 110 miliarde de lei. Banii se…

- Parteneriatul dintre Constanta si orașul francez Brest poate fi consolidat prin posibile colaborari in proiecte viitoare din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, potrivit unui comunicat al Primariei Constanța, noteaza financialintelligence.ro. Primarul municipiului Constanta,…

- Primaria Capitalei: Patrule mixte pentru monitorizarea aerului Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca de la 1 februarie în fiecare sector vor functiona echipe mixte formate din câte patru comisari de la Garda de Mediu si patru politisti locali, iar Primaria Municipiului…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis miercuri, 20 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, mai multe informații referitoare la toaletarea arborilor din municipiul Targu Mureș. ,,Am primit mai multe sesizari referitoare la toaletarea arborilor din Targu Mureș.…

- La inceputul acestui an, alesii locali municipali de la USR PLUS au propus primarului Constantei, Vergil Chitac, preluarea bazelor sportive aflate pe teritoriul municipiului pentru a fi reabilitate Este vorba despre stadionul CS "Farul", Palatul Copiilor Constanta, Complexul Sportiv "Badea Cartan",…

- "Inca o dovada a minciunilor pe banda rulanta! Primarul dreptei unite in rele a lansat astazi o noua minciuna grosolana. Ascunde faptul ca totul este blocat in Primaria Capitalei, lucrari, investiții, documente, prin ieșiri fulminante in care minte și dezinformeaza cu nerușinare." a scris Gabriela Firea,…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC) il acuza pe noul primar al orașului, Vergil Chițac, ca vrea sa lase elevii fara burse in prag de Craciun, fiind vorba, deopotriva, de bursele elevilor olimpici, ale celor cu medie generala mare și ale celor cu probleme financiare, anunța MEDIAFAX. AEC…

- Primaria Constanta organizeaza licitatie pentru achizitia serviciului de spalatorie auto pentru autovehiculele municipalitatii Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21.12.2020, ora 15:00 in SEAP Valoarea totala estimata este de 288.430 lei Recent, Vergil Chitac,…