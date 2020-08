Stiri pe aceeasi tema

- Peste 95.000 de persoane cu 26.200 de mașini au intrat și ieșit din Romania in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au facut formalitațile de control aproximativ 95.800 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 26.200 mijloace de…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 12 600 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 6 174 traversari persoane, dintre care 3 648 treceri la frontiera moldo-romana, 1 563 treceri la frontiera cu…

- Aproape 100.000 persoane au trecut frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore, anunta Politia de Frontiera. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 50.000 persoane, iar pe cel de iesire 47.600 persoane. In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile…

- In data 01.08.2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 103.300 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 32.800 mijloace de transport dintre care 9.300 automarfare . Pe sensul de intrare au fost aproximativ 59.500 persoane cu…

- Peste 100.000 persoane au trecut frontierele țarii in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Au intrat in Romania mai mult de 50.000 de persoane și au ieșit aproape 50.000. In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera din țara au facut formalitațile de control aproximativ 100.600 persoane,…

- Poliția de Frontiera a anunțat, sambata, ca in ultimele 24 de ore aproximativ 88.900 de persoane au tranzitat frontiera, pentru 3.000 dintre acestea fiind dispusa masura carantinarii sau izolarii la domiciliu. Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 55.900…

- In data 15.06.2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 65.200 persoane, cetateni romani si straini, cu 28.900 mijloace de transport dintre care 12.760 automarfare . Pe sensul de intrare au fost aproximativ 40.200 persoane cu 15.900…

- Politia de Frontiera a anuntat ca, in cursul zilei de luni, au intrat in tara 40.200 de persoane, 30.300 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Traficul in aceste zile inregistreaza o crestere de peste 60 % fata de media lunii mai.