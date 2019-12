Pesta porcină i-a făcut MILIARDARI peste noapte. Au câştăigat peste 8,6 miliarde de dolari Unul dintre acesti castigatori este Qin Yinglin presedintele companiei Muyuan Foodstuff Co. a carui avere s-a marit de peste patru ori in acest an ajungand la 8,6 miliarde dolari. Este averea cu cea mai rapida crestere din Bloomberg Billionaires Index, un clasament al celor mai bogati 500 de oameni ai planetei.



Preturile angro la carnea de porc s-au dublat in acest an, potrivit datelor Ministerului chinez al Comertului, ceea ce a alimentat cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din ultimii sapte ani in conditiile in care epidemia de pesta porcina africana a condus la sacrificarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Preturile la carnea de porc au crescut din cauza pestei porcine africane, iar unele gasti criminale din China raspandesc intentionat boala, ca sa profite de pe urma ei, scrie South China Morning Post.

