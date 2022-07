Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a transmis o serie de avertizari și recomandari romanilor pentru perioada urmatoare. Controale ANPC intr-un centru compercial cunoscut din București.

- Val de caldura extrema: urmeaza zile caniculare in Romania, Grecia, Bulgaria. Avertismentul meteorologilor Dupa zilele cu furtuni, vremea se va incalzi considerabil in Romania, ca urmare a unei mase de aer tropical ce va traversa teritoriul, potrivit ANM. „Vestile sunt bune ca, pentru cei care se vor…

- Doi șoferi de 19 și 20 de ani, implicați intr-un accident rutier la Teiuș. Unul dintre ei a ajuns la spital Accident produs intre doi șoferi tineri și neexperimentați, pe o strada din Teiuș. Accidentul s-a produs la data de 1 iunie 2022, in jurul orei 19,30, pe strada Avram Iancu din Teiuș. Un tanar…

- Medicii romani vin cu avertismente pentru toți cetațenii in privința prafului saharian. Ce recomanda specialiștii și la ce trebuie sa fie atenți toți oamenii in perioada aceasta? In fiecare an ne confruntam cu cel puțin doua episoade de praf saharian care ajunge in țara noastra adus de curenții din…

- Ieri, 5 mai 2022, in jurul orei 15.15, polițiștii din Blaj au intervenit pe strada Mihai Eminescu din comuna Sancel, unde a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca o tanara, in varsta de 22 de ani, din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism, la efectuarea unei manevre…

- Pompierii clujeni au intervenit duminica dupa-amiaza la un accident rutier produs pe strada Avram Iancu din localitatea Florești. Doua femei au ajuns la spital.„Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești și Garda Gilau au intervenit la un accident produs pe strada Avram Iancu din localitatea Florești.…

- "La cumpararea produselor din carne tocata sa acorde atentie deosebita la aspectul produsului, sa urmareasca modul de etichetare, sa nu cumpere produse preambalate neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie inscrierea, la locul de comercializare, a datei durabilitatii minimale/datei…

- Paștele e sarbatoare ”de familie”, cu cei dragi alaturi. Iar pe masa trebuie sa fie bunatați ca la mama acasa. Astfel, de cozonacii pufoși și cu multa umplutura, pasca delicioasa, cornulețele fragede și prajiturile de sa te lingi pe degete se ocupa cei de la Delice Pan. Ultimele doua zile de preluare…