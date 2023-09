Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști rutieri din județul Mureș au depistat, miercuri, 20 septembrie, pe strada Apicultorilor din Targu Mureș, un barbat in varsta de 34 de ani, din localitate, in timp ce conducea sub influenta substanțelor psihoactive. "A fost intocmit dosar penal", a informat Biroul de presa al Inspectoratului…

- PICATURA CU PICATURA, OFERIM SPERANȚA!* – sub aceasta deviza, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș s-au mobilizat intr-un gest de compasiune fața de cei care, in aceste momente, resimt tragicul eveniment de la Crevedia. Pana in acest moment, peste 50 de polițiști și-au manifestat…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș – Biroul de Investigații Criminale au identificat luni, 28 august, doi barbați, banuți de sustragerea unei sume de bani, din locuința unei persoane varstnice, la data de 26 august. "In fapt, la data de 26 august, un barbat de 91 de ani, din Targu…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta cu sediul in municipiul Constanta, bulevardul Mamaia nr.106, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de sef birou la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Medgidia, prevazuta la pozitia 987 din statul…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au continuat activitațile pentru menținerea ordinii și liniștii publice și descurajarea comiterii de fapte antisociale in minivacanța prilejuita de Sarbatoare Adormirii Maicii Domnului. "In perioada 12-13 august, polițiștii, sprijiniți…

- Peste 200 de politisti mureșeni vor fi zilnic la datorie, pe toata durata minivacanței prilejuite de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranța cetatenilor. Mai exact, in perioada 12 – 15 august, conducerea Inspectoratului…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat miercuri, 2 august, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, ca patru polițiști din cadrul instituției sunt anchetați disciplinar in cazul "Azilului groazei" descoperit recent in localitatea mureșeana Bardești. Unul dintre aceștia, Flavius…

- La data de 10 iulie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, alaturi de reprezentanții instituțiilor și autoritaților componente ale grupurilor mixte de control, de la nivelul județului Mureș, au efectuat un control la un centru de ingrijire și asistența, din municipiul Targu…