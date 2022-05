Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT efectueaza, joi, mai multe perchezitii in Bucuresti si in alte cinci judete intr-un dosar in care se investigheaza modalitatea prin care un grup infractional ar fi retras ilegal din conturile unei banci din Romania peste 70 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, joi,…

- Perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita.La data de 05.05.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul I.G.P.R.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Timisoara fac joi dimineata 61 perchezitii domiciliare, in judetele Timis, Caras Severin si Hunedoara intr-un…

- FOTO| B.C.C.O. Alba Iulia, percheziții in trei județe alaturi de DIICOT: Au descins la traficanți de droguri din Spania. Cum acționau traficanții FOTO| B.C.C.O. Alba Iulia, percheziții in trei județe alaturi de DIICOT: Au descins la traficanți de droguri din Spania. Cum acționau traficanții Procurorii…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Timisoara fac joi dimineata 61 perchezitii domiciliare, in judetele Timis, Caras Severin si Hunedoara intr-un…

- Autoritatile judiciare din Romania si Marea Britanie au facut aproape 20 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de persoane si proxenetism. Au fost identificati 14 suspecti si 4 victime. "La data de 29.03.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. ndash; Serviciul Antidrog efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituire a…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Cluj au retinut trei persoane la domiciliul carora au fost descoperite, in urma unor perchezitii, cantitati importante de droguri, potrivit Agerpres."La data de 10.03.2022, procurorii DIICOT - Serviciul…