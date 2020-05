Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Taxe și Impozite a Primariei Bistrița a fost inchisa astazi, iar personalul a fost trimis acasa. Asta dupa ce una dintre angajate a fost depistata pozitiv cu Covid-19. Se pare ca femeia nu a avut contact cu publicul. Instituția s-a inchis astazi, iar personalul trimis acasa. Astazi și maine…

- Doi membri ai unei grupari de trafic de persoane si proxenetism destructurate in 2018 au fost prinsi de politisti in Dambovita, in urma a doua perchezitii. Gruparea ducea tinere pentru a practica prostitutia in Irlanda, Finlanda si Emiratele Arabe Unite, cei doi suspecti, retinuti pentru 24 de ore,…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Rețineri cu mascați in Capitala. Purtatorul de cuvant al Centrul Național Anticorupție, Angela Starinschi, a precizat ca este vorba de doi polițiști din Chișinau care au fost reținuți in flagrant pentru trafic de influența. © Sputnik / Miroslav Rotari Percheziții și rețineri…

- Ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal și Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) continua investigațiile in vederea descoperirii tuturor circumstanțelor schemei de contrabanda cu valuta straina (Euro), demascata la postul vamal Leușeni,…

- Numarul persoanelor aflate miercuri in autoizolare la domiciliu pe raza judetului Braila a crescut cu peste 1.300 in ultimele 48 de ore, informeaza Institutia Prefectului Judetului Braila, potrivit Agerpres."La nivelul judetului Braila, conform raportarii Directiei de Sanatate Publica, astazi,…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 30 de percheziții și au instituit masuri asiguratorii de 16.570.900 de lei.Potrivit IGPR, in perioada 7 – 13 martie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Fostul guvernator al Bancii Nationale de la Chisinau este invinuit in dosarul furtului de un miliard de dolari din Republica Moldova, iar astazi se va decide daca va fi retinut. Procurorii au facut perchezitii la sediul Bancii Nationale din Moldova si au retinut trei viceguvernatori.

- 10:40 Doi viceguvernatori, printre care și soțul unei deputate PD, reținuți in urma perchezițiilor de la BNM. Informația fost confirmata de surse ale UNIMEDIA. Este vorba de viceguvernatorii Ion Sturzu și Aureliu Cincilei. Aureliu Cincilei este și soțul deputatei Ruxanda Glavan. Contactat telefonic,…