Pentagonul va renunta la achizitia mai multor avioane stealth F-35 si drone pentru a debloca 3,8 miliarde de dolari suplimentari in vederea construirii zidului dorit de presedintele Donald Trump la granita cu Mexic, releva documente remise joi Congresului american, citate de AFP si Reuters.



O suma de 2,2 miliarde din aceste fonduri ar urma sa fie realocate din bugetul pe 2020 al ministerului american al apararii, fiind destinate initial cumpararii de echipamente pentru US Air Force si US Navy.



Restul banilor vor fi redistribuiti din fonduri prevazute initial pentru operatiunile…