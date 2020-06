Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii Mark Esper s-a declarat miercuri, in mod public, impotriva desfasurarii armatei americane pe teritorul Statelor Unite - teatrul unor manifestatii antirasiste dupa uciderea lui George Floyd, un afroamerican, la 25 mai, la Minneapolis, de catre un politist alb, relateaza…

- Compania Facebook a fost zguduita de nemulțumiri interne dupa ce conducerea a anunțat decizia de a nu cenzura o postare a președintelui Donald Trump privind protestele declanșate din Statele Unite. CEO-ul Mark Zuckerberg a sugerat însa în cadrul unei videoconferințe interne ca ar putea urma…

- Oficialii din securitate și aparare de la Pentagon au fost cuprinși de un disconfort crescand și profund dupa ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca este pregatit sa foloseasca armata impotriva protestatarilor, luni, relateaza CNN.

- Înregistrari video postate online de reporterul New York Times Zolan Kanno-Youngs arata un elicopter militar survolând la o altitudine joasa deasupra protestatarilor din Washington D.C. luni seara, relateaza Business Insider.Kanno-Youngs a afirmat ca mai multe elicoptere survolau…

- Guvernatorii statelor in care au loc proteste in acest zile au fost calificați drept ”slabi” de catre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care le-a cerut sa adopte masuri mai dure impotriva protestatarilor, relateaza Agerpres.In ultima saptamana, in mai multe orașe americane au avut…

- Asistentul testat pozitiv face parte din cadrul armatei SUA și a inceput sa aiba simptome specifice bolii in ziua de miercuri. Secretarul de presa de la Casa Alba, Hogan Gidley, a confirmat informația intr-o declarație: „Recent am fost anuntați de unitatea medicala a Casei Albe ca un membru al armatei…

- China a mai dat recent o replica Statelor Unite in disputa pe care cele doua țari pe tema raspandirii noului coronavirusului.Xinhua News Agency, o agenție guvernamentala chineza, a publicat un scurt film animat in stil LEGO despre acțiunile Beijingului dupa declanșarea focarului de infecție cu coronavirus…