- Doi ingrijtori de la Gradina Zoologica din Brașov sunt in stare foarte grava dupa ce au fost atacați de urși in aceasta dimineața. La fața locului intervin jandarmii, care au reușit sa scoata cele doua persoane in siguranța. „Sunt doua victime, una este inconștienta, iar cea de a doua este conștienta,…

- Un jandarm din Galați a fost lovit vineri de o mașina pe o trecere de pietoni din oraș, fiind al doilea accident din acest an in care victima este un lucrator al Jandarmeriei Galați. Barbatul a fost transportat in stare grava la spital, iar polițiștii au deschis o ancheta.Accidentul s-a produs…

- Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. In urma impactului, un tanar in varsta de 22 de ani, pasager in autoturism, a murit, iar celelalte trei persoane aflate in masina au fost ranite, soferul de 23 de ani fiind in stare…

- Un microbuz in care se aflau șase persoane a intrat in parapet. Șoferul a calcat prea tare accelerația și nu a respectat nici condițiile de drum. A pierdut controlul volantului și a facut accident. O persoana proiectata prin parbriz care era conștienta, șoferul și pasagerul din dreapta au scapat doar…

- Un accident foarte grav s-a produs noaptea trecuta in comuna Forasti din Suceava. Un tanar sofer in varsta de 21 de ani a apasat prea tare pedala de acceleratie, a pierdut controlul si a iesit de pe carosabil, a sarit peste doua acoperisuri si s-a oprit in podul unei case.

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.