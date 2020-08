Au fost repartizate si organelor de ordine din Constanta: IGPR, despre pistoalele inmanate festiv de ministrul Vela

Politia Romana face precizari legate de achizitia de pistoale Beretta. In prima faza , politistii sunt instruiti in poligon, iar apoi primesc armele in dotare.Politia Romana…