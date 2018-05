Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania, partidul infiintat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, a dat o noua lovitura. Primarul municipiului Medgidia, din judetul Constanta, a anuntat ca s-a inscris in noul partid.Primarul Valentin Vrabie este, incepand de ieri, membru al echipei Pro Romania. Acesta…

- Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, a confirmat pentru ZIUA de Constanta ca se va inscrie in partidul PRO Romania, infiintat de Daniel Constantin si Victor Ponta.Partidul a fost lansat pe 29 mai 2017, sub sloganul "Altfel"."Acest proiect politic pe care il lansam, PRO Romania, nu este un…

- Pro Romania a devenit oficial partid politic, dupa luni de zile in care formațiunea politica din care face parte fostul ministru Daniel Constantin și fostul prim-ministru Victor Ponta a incercat sa se inregistreze oficial. In zona Turzii, reprezentantul Pro Romania este fostul deputat Mircea Irimie.…

- La mai puțin de 24 de ore de la momentul dobandirii personalitații juridice, Partidul „Pro Romania” anunța ca, urmare a dorinței mai multor simpatizanți locali, iși va deschide o noua filiala, in județul Vaslui. Fondatorii celui mai nou partid de pe scena politica actuala – Daniel Constantin, Victor…

- Pro Romania, partidul infiintat de fostul lider al PSD, Victor Ponta si de fostul presedinte al Partidului Conservator, Daniel Constantin, a primit marti personalitate juridica. Daniel Constantin a precizat ca Pro Romania reprezinta un nou inceput si ca de la lansarea partidului in luna mai si pana…

- Membrii organizației ALDE din comuna constanțeana Peștera anunța demisia in bloc din cadrul formațiunii politice, in semn de solidaritate cu acțiunea similara a primarului municipiului Medgidia, Valentin Vrabie. Cel puțin 50 de localnici au parasit, astfel, partidul in care se inscrisese odata cu edilul.

- Astazi, 12 ianuarie 2018, membrii Organizatiei Locale ALDE Pestera anunta demisia in bloc din cadrul formatiunii politice amintite, in semn de solidaritate cu actiunea similara a primarului municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, informeaza un comunicat al ALDE Pestera. "Demisia noastra, in bloc, este…

- "Am intrat la un partid mic, cu oameni foarte mici, care nu au dorit sa creasca. M-am saturat sa fiu intr-un partid care e sluga PSD-ului. Nu e ceea ce vor oamenii", a comentat edilul. Conform acestuia, el nu isi va pierde mandatul, pentru ca a candidat independent, iar ulterior s-a inscris in ALDE:…