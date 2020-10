Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului, liderul organizatiei judetene a PSD, Bogdan Trif, si-a depus candidatura joi, la Biroul Electoral Judetean, in fruntea listei pentru Camera Deputatilor, noteaza Agerpres. Social-democratii sibieni vin si cu nume noi pentru alegerile parlamentare, in conditiile in care…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Sibiu a validat candidaturile PMP pentru Senat, unde in fruntea listei este fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, si pentru Camera Deputatilor, unde prima este Adela Muntean, fost prefect al judetului, potrivit site-ului Prefecturii, noteaza Agerpres.Citește…

- Organizatia PSD Bistrita-Nasaud a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean, listele de candidati pentru alegerile parlamentare, eveniment de la care au lipsit liderul filialei, Radu Moldovan, si unul dintre candidati, Bogdan Ivan, ambii aflati in izolare dupa ce au fost confirmati saptamana…

- Vicepremierul Raluca Turcan, lider judetean al PNL, si-a depus miercuri, la Biroul Electoral Judetean (BEJ), candidatura pentru un nou mandat de deputat, alaturi de ceilalti candidati liberali, prilej cu care a declarat ca "Sibiul este cel mai bun partener al presedintelui Klaus Iohannis". Raluca…

- PMP Suceava a depus, astazi, la Biroul Electoral Județean, lista de candidați pentru alegerile parlamentare, pentru Camera Deputaților și Senat, la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Liderul PMP Suceava, Marian Andronache, va deschide lista de lista de candidati pentru Camera Deputatilor,…

- Vicepremierul Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al liberalilor, si Nicolae Neagu deschid listele filialei PNL Sibiu la Camera Deputatilor, respectiv la Senat, pentru alegerile parlamentare. Urmatorii pe lista PNL Sibiu pentru Camera Deputatilor sunt: Christine Thellmann, Constantin Sovaiala, Razvan…

- Dan Barna candideaza la Sibiu și este primul pe lista USR PLUS pentru Camera Deputaților. Decizia aparține membrilor USR PLUS din Sibiu care sâmbata și-au desemnat candidații la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. Președintele USR, Dan Barna, este urmat de Marius Vulcan, Ioan Plesciuc…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Sibiu a admis 12 candidati pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Sibiu, printre ei numarandu-se fostul ministru al Turismului si liderul Organizatiei Judetene a Partidului Social Democrat (PSD), Bogdan Trif, fostul prefect Adela Muntean (PMP) si…