Parchetul Militar, program prelungit. Protestatarii pot depune plangeri si in weekend

- Parchetul Militar Bucuresti a decis sa isi prelungeasca programul cu publicul si in zilele de sambata si duminica, astfel incat persoanele afectate de interventia jandarmilor la protestul diasporei pot depune plangeri si in weekend, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali ai Parchetului. Pana in prezent,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a facut, marți, un apel catre romani sa nu permita „unei minoritați agresive și violente” sa ii intoarca pe cei din țara impotriva celor din Diaspora.„Primul mesaj este catre romani: suntem cu toții cetațeni ai Romaniei, o singura țara și un singur…

