Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a plonjat cu autoturism în pârâul care traverseaza Parcul Plopilor. ”Rog proprietarul autoturismului sa isi mute masina. Deranjeaza rațele. Rog seriozitate. — la Parc Plopilor”, a relatat un clujean pe pagina ”în…

- O tanara din Arges a fost retinuta de politistii valceni dupa ce s-a descoperit ca a furat dintr-o masina lasata descuiata in parcarea unui supermarket din Ramnicu Valcea. Persoana se afla deja sub control judiciar pentru o fapta similara comisa in urma cu nici o luna din parcarea unui alt market.

- Un subofiter de la ISU Cluj și-a vazut moartea cu ochii in aceasta dimineața. Și asta dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat. In urma deflagrației, barbatul a fost ranit. La fața locului au ajuns de urgența medicii și polițiștii care au deschis o ancheta. Reprezentantii IPJ Cluj au declarat…

- Celebrul jucator de fotbal și fost antrenor al naționalei Argentinei, Diego Maradona nu a putut ajunge in parcarea VIP a stadionului „Lujniki“, dupa meciul dintre Rusia și Arabia Saudita. Polițiștii care nu l-au recunoscut pe faimosul jucator de fotbal nu l-au lasat sa ajunga la mașina sa. Fosta vedeta…

- Un copil de doi ani a ramas blocat, in aceasta seara (sambata), intr-un autoturism parcat in vecinatatea hotelului Unirea din Focșani. Potrivit informațiilor, la fața locului au intervenit pompierii focșaneni, cu o autospeciala de descarcerare. Aceștia au acționat pentru salvarea copilului aflat…

- Un sofer „experimentat” a uitat sa-si asigure masina in parcarea unui supermarket din Alba Iulia, astfel ca autoturismul s-a parcat… singur, oprindu-se in alta masina, stationata regulamentar. Este scena pe care a surprins-o in imagini un cititor Alba24, sambata, in jurul amiezii. Potrivit acestuia,…

- Parinții unei atlete, aflați intr-un autoturism marca BMW Seria 5, se indreptau catre aeroportul Otopeni pentru a-și lua fiica care se intorcea de la un concurs din Maroc. La un moment dat, mașina in care se aflau cei doi a fost lovita din spate de un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Republica…

- Imagini revoltatoare in curtea unuia dintre cele mai mari spitale pentru copii din Romania: cateva infirmiere spala mașina medicului Mihaela Balgradean, șefa secției de Nefrologie Pediatrica a Spitalului Marie Curie din Capitala.