Păpuși Barbie fără păr sau cu vitiligo, produse de compania Mattel Grupul american Mattel a lansat o noua colecție de papuși Barbie despre care creatorii lor spun ca țintesc sa arate o &"viziune multidimensionala asupra frumuseții&" și &"o reprezentare a diversitații globale și a incluziunii&". Printre noile jucarii, Mattel va crea papuși care sufera de vitiligo, care nu au par sau care au un membru protetic, scrie The Independent.



Potrivit reprezentanților Mattel, scopul acestei noi colecții este de &"a redefini ce înseamna sa fii sau sa arați ca o papușa Barbie&".



Pentru a lansa papușa care sufera de vitiligo, Mattel a lucrat în colaborare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

