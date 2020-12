(P) Știința din spatele frumuseții – de ce ai nevoie de o altă rutină de îngrijire a pielii iarna Produsele de hidratare folosite pe timpul verii tind sa nu mai fie la fel de eficiente in sezonul rece, deoarece orientarea intregii strategii de ingrijire a pielii este necesar sa fie indreptata spre produse hidratante care au ca baza uleiuri vegetale. Știai ca tipul de piele se poate schimba, odata cu vremea de afara? Glandele sebacee ale pielii produc o pelicula de grasime ușor acida, care se menține pe piele și acționeaza ca o bariera protectoare. Acest film pastreaza in interiorul tegumentelor hidratarea, iar in exterior respinge bacteriile. La temperaturi joase, glandele sebacee produc mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

